Kırıkkale'de türbe ziyaretinde duvar çöktü: 2 yaralı

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde, Zeliha Y. (53) ve Sinem Y. (28) ziyaret için gittikleri türbenin giriş duvarının üzerlerine çökmesi sonucu yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye 25 kilometre uzaklıktaki Haydardede köyündeki Haydar Sultan Türbesi'nde meydana geldi. İlçede oturan Zeliha Y. ve Sinem Y., türbeye girerken, duvar şiddetli rüzgarın etkisiyle çöktü. İki kadın çöken duvarın altında kaldı. Çevredekiler tarafından duvarın altından çıkarılan kadınlar, çağrılan ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Zeliha Y. ve Sinem Y.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.