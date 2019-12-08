Haberler » Güncel » Kırıkkale'de ulaşıma etkili sis engeli - Haber

Kırıkkale'de ulaşıma etkili sis engeli

Kırıkkale'de etkili olan yoğun sis, Kırıkkale-Kayseri kara yolunun Keskin ilçesi kesiminde ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor.

08.12.2019 01:55 | Son Güncelleme: 08.12.2019 01:57
'de etkili olan yoğun sis, Kırıkkale- kara yolunun ilçesi kesiminde ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor.
Akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sis nedeniyle kara yolunun bazı bölümlerinde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Bazı sürücüler, Keskin ilçesi civarında mola vererek, sisin etkisinin azalmasını bekliyor.
Keskin'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri de sürücülere takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
İlçede sisin yarın da devam etmesi bekleniyor.
Kırıkkale'de ulaşıma etkili sis engeli

Kırıkkale, Kayseri, Keskin, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

01:58 Başakşehir'de evde çıkan yangında mahsur kalanlar kurtarıldı - Haber
01:55 Kırıkkale'de ulaşıma etkili sis engeli - Haber
01:44 Kırıkkale'de ulaşıma etkili sis engeli - Haber
01:30 Giresun'da hafif ticari araç dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Haber
01:27 Mevlana'yı anma törenleri 'Vefa Vakti' yürüyüşüyle başladı (2) - Haber
23:56 Türkiye'den Yunanistan Başbakanı'nın küstah sözlerine "hayalperest ideolojiler" tepkisi - Haber
23:48 Kedileri ciğerle zehirlenen Rus kadın isyan etti: Pazartesi günü çok korkunç şeyler oldu - Haber
23:45 İstanbullular dikkat! KESK eylemi dolayısıyla bu yollar trafiğe kapatılacak - Haber
23:10 Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Şehir Üniversitesi yanıtı - Haber
22:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğan Grubu'nun 60. kuruluş yıldönümü programına katıldı - Haber
8.12.2019 02:18:10