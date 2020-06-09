Kırıkkale'de üretilen 11 milyon maske, Sağlık Bakanlığı'na teslim edildi

Kırıkkale'de üretilen 11 milyon maske, Sağlık Bakanlığı'na teslim edildiKIRIKKALE'de, Halk Eğitim Merkezi tarafından kurulan cerrahi maske üretim atölyesinde, yerli makinelerle günde 3 milyon maske üretiliyor.

09.06.2020 12:57 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:05
Kırıkkale'de üretilen 11 milyon maske, Sağlık Bakanlığı'na teslim edildi
KIRIKKALE'de, Halk Eğitim Merkezi tarafından kurulan cerrahi maske üretim atölyesinde, yerli makinelerle günde 3 milyon maske üretiliyor. Atölyede bugüne kadar üretilen yaklaşık 25 milyon maskenin 11 milyonu, Sağlık Bakanlığı'na teslim edildi.
Kırıkkale Halk Eğitim Merkezi bünyesinde cerrahi maske üretim atölyesi kuruldu. 20 makinenin bulunduğu atölyede, Kırıkkale Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nun kursiyerleri görev aldı. 3 vardiya ile çalışan 300 kursiyerin günde ürettikleri maske sayısı 1,5 milyondan 3 milyona yükseldi. Merkezde şu ana kadar yaklaşık 25 milyon maske üretildi. Devlet Malzeme Odası (DMO) aracılığıyla 11 milyon cerrahi maske Sağlık Bakanlığı'na gönderildi. Ayrıca kentteki kamu kurum ve kuruluşlarının maske ihtiyacı da karşılandı.
'BAKANLIĞI YÜZDE 50 İHTİYACI KIRIKKALE'DE KARŞILANIYOR'
Milli Eğitim İl Müdürü Yusuf Tüfekçi, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından üretilen yerli ve milli makinelerde üretim yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:
"Bugün itibarıyla atölyelerde 25 milyonun üzerinde maske ürettik. Ekiplerimiz adeta arı gibi çalışıyor. Günlük 3 milyon hedefimiz vardı, ulaştık. Bu bizim için sevindirici bir gelişme. Bugüne kadar DMO'ya, Sağlık Bakanlığı'na iletilmek üzere 11 milyonun üzerinde maske teslim ettik. Sağlık Bakanlığı'nın ihtiyacının yüzde 50'si Kırıkkale'den karşılanıyor. Bu Kırıkkale adına da bizler adına sevindirici bir gelişme. Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi olarak gurur duyuyoruz, seviniyoruz." Kırıkkale’de üretilen 11 milyon maske, Sağlık Bakanlığı’na teslim edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Kırıkkale, Güncel, Haber

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