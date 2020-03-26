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Kırıkkale'de üretilen tuz, dünyanın dört bir yanına gönderiliyor

KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde, dağların eteklerindeki doğal kaynak suyundan elde edilen ve mineral zenginliğiyle öne çıkan tuz, başta ABD olmak üzere, dünyanın dört bir yanındaki ülkelere gönderiliyor.

26.03.2020 16:07 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:08
Kırıkkale'de üretilen tuz, dünyanın dört bir yanına gönderiliyor

KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde, dağların eteklerindeki doğal kaynak suyundan elde edilen ve mineral zenginliğiyle öne çıkan tuz, başta ABD olmak üzere, dünyanın dört bir yanındaki ülkelere gönderiliyor.

İş insanı Oktay Gözüyukarı, yaklaşık 3 yıl önce Delice'de bulunan atıl durumdaki tesisi kiralayarak, yeniden faaliyete soktu. Yaklaşık 10 milyon lira yatırımla kurulan tesiste, dağların eteklerinden çıkan suyun sera tipi havuzlarda toplanıp güneş ışınlarıyla buharlaştırılması sonucu kimyasal işleme maruz kalmadan doğal yöntemlerle tuz üretimi yapılıyor.Mineral zenginliği nedeniyle tercih edilen tuz, kısa sürede çok sayıda ülkeden talep görmeye başladı. Tuz, başta ABD olmak üzere Almanya , Japonya, İngiltere, Avustralya, Belçika, Güney Kore ve Yeni Zelanda gibi ülkelere ihraç ediliyor.

'DÜNYANIN HER YERİNDEN ARIYORLAR'

İş insanı Oktay Gözüyukarı, ürettikleri tuzun mineral bakımından çok zengin olduğunu, kramp ve eklem ağrılarına iyi geldiğini söyledi. Gözüyukarı, üretim alanlarını daha da büyüteceklerini ve kapasiteyi artıracaklarını dile getirerek, yurt dışından ciddi oranda talep olduğunu aktardı. Üretilen tuzu başta ABD olmak üzere Almanya, Japonya, İngiltere, Avustralya, Belçika, Güney Kore ve Yeni Zelanda gibi ülkelere ihraç ettiklerini anlatan Gözüyukarı, şunları kaydetti:

"Almanya'dan sırf bu tuzu almak için gelip dönenler dahi var. Dünyanın her yerinden arıyorlar. Biz fabrika işlemi yapmadığımızdan dolayı şu anda buradaki üretim kapasitemiz tamamen doğayla, güneşle alakalı bir durum. Güneş olduğu zaman günde 8-10 ton çıkıyor. Kış aylarında biraz düşüyor ama onu da tesisi büyüterek, aşacağız. Tuzumuz sıvı halde çıktığı için bütün mineraller toprakta bulunmakta. Tuzlu su, yerin altında dolaştığı zaman toprak minerallerini de toplayıp çıkıyor. Bu yüzden diğer tuzlardan en büyük farkı, içerisinde doğal iyot olması. Doğal iyot sayesinde tiroid hastalarına iyi geliyor. Vanadyumdan minerali kas, kemik ve şeker hastalarına bire bir. Yine altın ve gümüş minerallerini topraktan alıyor. Bu da bağışıklık sistemini artırıyor ve kanser hastaları da bu tuzdan fayda görüyor."


Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Delice, Güncel

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