28.05.2019 16:42
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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu

Kırıkkale

Kırıkkale'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satışı yapan, "torbacı" olarak nitelendirilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Yahşihan ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda A.O, M.B, B.B, A.Y, İ.G.D, E.N.T. ve D.D'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.O, M.B, B.B, A.Y. ve İ.G.D tutuklandı, E.N.T. ve D.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kırıkkale, Güncel
Kaynak: AA