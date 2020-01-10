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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu

Kırıkkale'de narkotik polisinin yaptığı operasyonda 54 adet ekstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.

10.01.2020 13:19 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:25Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu
'de narkotik polisinin yaptığı operasyonda 54 adet ekstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Merkez Gürler Mahallesi'ndeki bir iş yerine yapılan operasyonda S.Ç., isimli şahsın üzerinde 54 adet ekstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında, emniyetteki ifadesinin ardından "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Şahıs, buradaki işlemlerin ardından cumhuriyet savcılığı tarafından serbest bırakıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Narkotik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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