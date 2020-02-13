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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

13.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:40Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak nitelendirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Bir süredir polis ekiplerinin fiziki takibinde bulunan şüpheli S.T'nin evine düzenlenen operasyonda, bir miktar eroin ve uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Güncel

Kaynak: AA

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