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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

07.02.2020 12:02 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:08Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak nitelendirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Bir süredir polis ekiplerinin fiziki takibinde bulunan şüpheli F.Ö'nün iş yerine ve ikametine düzenlenen operasyonda, kıyılmış tütün, 3 kilogram faturasız tütün, içime hazır 38 makaron, 13 gram esrar ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Ekiplerin, bir süredir fiziki takibinde olan şüpheli T.P'nin Kaletepe Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramalarda ise bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede, mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kırıkkale, Güncel

Kaynak: AA

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