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Kırıkkale'de uyuşturucu taciri tutuklandı

Kırıkkale'de narkotik polisinin 2 aydır yaptığı takip sonrası gözaltına alınan uyuşturucu taciri, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

04.01.2020 19:49 | Son Güncelleme: 04.01.2020 19:54 Kırıkkale'de uyuşturucu taciri tutuklandı

'de narkotik polisinin 2 aydır yaptığı takip sonrası gözaltına alınan uyuşturucu taciri, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2 aydır yapılan teknik ve fiziki takipler sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen E.Ş.'nin yaşadığı ikamete operasyon düzenlendi. Şahıs, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ş., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE


Uyuşturucu Ticareti, Kırıkkale, Narkotik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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