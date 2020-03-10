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Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı

Kırıkkale'de narkotik polisi tarafından uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

10.03.2020 09:52 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:52
Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı
Kırıkkale 'de narkotik polisi tarafından uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Narkotik polisinin bir süredir teknik ve fiziki takibine giren 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerden 4'ü hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan idari işlem yapılırken S.U. isimli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Narkotik, 3. Sayfa
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