Kırıkkale'de Vatandaşlara 10 Bin Fidan Dağıtıldı

Kaynak: AA

Kırıkkale Belediyesi tarafından Orman Haftası dolayısıyla 20 camide cuma namazının ardından fidan dağıtıldı.Selim Özer Mahallesi Merkez Camisi'nde fidan dağıtımına katılan Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yaptığı açıklamada, Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından 20 camide 10 bin baden fidanı dağıtıldığını söyledi.Orman Haftası dolayısıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade eden Saygılı, daha yeşil ve daha yaşanılabilir Kırıkkale için çalışmalarının devam ettiğini belirtti.Vatandaşlar da Saygılı'ya fidan dağıtımından dolayı teşekkür etti.