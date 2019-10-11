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Kırıkkale'de vatandaşlara türk bayrağı dağıtıldı

KIRIKKALE Belediyesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla vatandaşlar ile esnafa Türk bayrağı dağıttı.

11.10.2019 11:48Kırıkkale'de vatandaşlara türk bayrağı dağıtıldı

KIRIKKALE Belediyesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla vatandaşlar ile esnafa Türk bayrağı dağıttı.

Kırıkkale Belediyesi zabıta ekipleri, TSK'nın sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı kapsamında, kent merkezinde vatandaşlar ile esnafa Türk bayrağı dağıttı. Vatandaşlar da belediye ekiplerine teşekkür ederek, harekatı desteklediklerini söyledi.Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Kavlak, "Askerlerimizin yanındayız. Bu amaçla Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı'nın talimatları doğrultusunda, esnafımıza, vatandaşlarımıza Türk bayrağı dağıtarak, Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu gösterdik" dedi.



Kırıkkale, Fırat, Güncel

Kaynak: DHA

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