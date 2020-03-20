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Kırıkkale'de villada çıkan yangın hasara neden oldu

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 3 katlı bir villanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

20.03.2020 22:30 | Son Güncelleme: 20.03.2020 23:20
Kırıkkale'de villada çıkan yangın hasara neden oldu
Kırıkkale 'nin Yahşihan ilçesinde 3 katlı bir villanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Doğanlık Mahallesi'nde Yaşar Köse'ye ait 3 katlı villanın çatısında içeride kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Kırıkkale ve Yahşihan Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.
Villanın çatısı ve 3. katının kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Kırıkkale, Yahşihan, İtfaiye, Güncel

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