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Kırıkkale'de yağmur etkili oldu, iş yerlerini su bastı

Kırıkkale'de yağmur etkili oldu, iş yerlerini su bastıKırıkkale'de akşam saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı iş yerlerini su bastı.

17.08.2019 19:22
Kırıkkale'de yağmur etkili oldu, iş yerlerini su bastı
Kırıkkale'de yağmur etkili oldu, iş yerlerini su bastı
Kırıkkale'de akşam saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı iş yerlerini su bastı.
Kentte, akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur ile birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan sürücüler, suyla kaplı yollarda araçlarıyla güçlükle ilerledi. Hüseyin Kahya Mahallesi, Zafer Caddesi ve Bankalar caddesinde bazı iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Esnaf, kendi imkanları ile suları temizlemeye çalıştı. Yaklaşık 20 dakika süren sağanak sonrası belediye ekipleri çalışma başlattı.
Kırıkkale'de yağmur etkili oldu, iş yerlerini su bastı

Kırıkkale, Güncel

Kaynak: DHA

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