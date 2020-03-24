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Kırıkkale'de yaşlıların ihtiyaçları karşılanıyor

Korona virüs sonrasında alınan kararla sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşların gıda ve temizlik gibi temel ihtiyaçları Kırıkkale Valiliği tarafından alınan kararla karşılanarak ilaç ve diğer gereksinimleri de evlerine teslim ediliyor.

24.03.2020 17:19 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:19
Kırıkkale'de yaşlıların ihtiyaçları karşılanıyor
Korona virüs sonrasında alınan kararla sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşların gıda ve temizlik gibi temel ihtiyaçları Kırıkkale Valiliği tarafından alınan kararla karşılanarak ilaç ve diğer gereksinimleri de evlerine teslim ediliyor.

Kırıkkale'de, Vefa Sosyal Destek Grubunu arayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları görevliler tarafından yapılan alışverişlerle karşılanıyor. Özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere Valilik ve ilçelerde Vefa Sosyal Destek Grubu kuruldu. Vatandaşlar, bu merkezlerin iletişim bilgilerine, Valilik ve kaymakamlıkların internet siteleri ile sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilecek. 112, 155 ve 156 irtibat numaralarından Vefa Sosyal Destek Grubuna ilettikleri talepleri görevliler tarafından alışverişleri yapılıp, teslim ediliyor. Bazı yaşlı insanların da 112 Acil Servis ekiplerince evlerinde sağlık kontrolleri yapılıyor. Vatandaşlar da bu durumdan bir hayli memnun kalıyor.

Kırıkkale Valiliği koordinasyonunda; kaymakamlıklar, güvenlik güçleri, yerel yönetimler, AFAD, Kızılay, sivil toplum kuruluşları ve muhtarında işbirliği içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalar sürdürülüyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler : Kırıkkale, Güncel

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