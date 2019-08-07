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Kırıkkale'de Yaz Kur'an Kurslarında 12 bin öğrenci katıldı

Kırıkkale İl Müftülüğünce düzenlenen Yaz Kur'an Kursları kapanış programında konuşan İl Müftüsü Şahin Yıldırım, kurslarda yaklaşık 12 bin öğrenciye hitap ettiklerini söyledi.

07.08.2019 14:24 Kırıkkale'de Yaz Kur'an Kurslarında 12 bin öğrenci katıldı
Kırıkkale İl Müftülüğünce düzenlenen Yaz Kur'an Kursları kapanış programında konuşan İl Müftüsü Şahin Yıldırım, kurslarda yaklaşık 12 bin öğrenciye hitap ettiklerini söyledi.

Kırıkkale'de Yaz Kur'an Kurslarının kapanış programı Nur Camii Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Şehit Alparslan Yazıcı Kur'an Kursu öğrencisi Büşra Çalpan'ın Kur'an tilaveti ile başlayan program, Yaz Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrenciler tarafından piyes, ilahi dinletisi, sokak röportajı, oratoryo, sure ve dua okuma gibi etkinliklerle devam etti.

Yaz Kur'an Kurslarında yaklaşık 12 bin öğrenciye hitap edildiğini belirten İl Müftüsü Şahin Yıldırım, sportif etkinliklerle birlikte çeşitli alanlarda ok atıcılık kursu, takı-tasarım kursu, at biniciliği, gezi gibi farklı etkinliklere de yer verildiğini söyledi.

Kur'an okuma ve bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere ve öğreticilerine ödülleri il müdürleri tarafından takdim edildi. Program Yaz Kur'an Kursu öğrencisinin okuduğu dua ile son buldu. - KIRIKKALE

Şahin Yıldırım, Kırıkkale, Güncel

Kaynak: İHA

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