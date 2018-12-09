09 Aralık 2018, 17:50
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Kırıkkale'de Yemen İçin Yardım Kampanyası Başlatıldı

Kırıkkale

Açlıkla mücadele eden Yemen için Kırıkkale Valiliği tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

Açlıkla mücadele eden Yemen için Kırıkkale Valiliği tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

Kırıkkale Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Nüfusunun yüzde 75'i acil insani yardıma muhtaç olan Yemen'de BM kaynaklarına göre her 10 dakikada bir çocuk ölüyor. Açlık krizine ek olarak ülke dünyanın en büyük kolera salgını ile yüzleşmektedir. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından bu insani drama karşı kampanya başlatılmış bulunmaktadır. Yemen yazıp 1866'ya göndererek 10, www.afad.gov.tr web sayfasından ya da bankalardaki bağış ekranlarında AFAD Yemen hesaplarını seçerek dilediğiniz tutarlarda bağış yapabilirsiniz" ifadeleri yer aldı. - KIRIKKALE Birleşmiş Milletler,Kırıkkale,Yemen
09 Aralık 2018 Pazar 17:50