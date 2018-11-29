Kırıkkale'de Yeni Adalet Sarayı Hizmete Girdi

29 Kasım 2018 Perşembe 17:22



29 Kasım 2018 Perşembe 17:22

Kırıkkale'de Selçuklu Mimarisi ile yapılan 63 milyon liraya mal olan Yeni Adalet Sarayı hizmete girdi.Kırıkkale'de Ağabey Pehlivanlı Bulvarı üzerinde 38 bin metrekare alana Selçuklu mimarisiyle inşa edilen ve akıllı bina teknolojisiyle donatılan, Yeni Adalet Sarayı hizmete girdi. 63 milyon liraya mal olan Adalet Sarayı; zemin kat ve iki bodrum katla birlikte toplam 13 kattan oluşuyor. 121 araçlık kapalı, 160 araçlık açık otopark yer alıyor. 4 bölüme ayrılarak hizmete giren binada; 1 başsavcı makamı, 57 hakim odası, 27 savcı odası, 49 mahkeme kalemi, 18 savcılık kalemi, 37 adli hizmet bekleme salonu, avukat barosu gibi hizmet alanları bulunuyor.Yeni Adalet Sarayında basın mensuplarıyla bir araya gelen Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaza, "Bizim toplam 21 tane duruşma salonumuz var. İcra dairelerimiz birinci katta, pilot icra dairesi yeni bir sitem, bakanlığımızın yeni projesi" dedi.Ayaz konuşmasında şunları kaydetti:"Eskiden olduğu gibi 1, 2, 3, icra olmayacak tek bir icra müdürlüğü olacak. Mahkemelerimiz de A blok ve B blok olarak ayırdık. Mahkemelerimiz diğer büyük olan blokta, yedinci katta hukuk mahkemelerimiz var. Hakimlerimiz güney cephede, kalemleri ise kuzey cephede yine bu blokta da savcılık birimlerimiz var. Savcılarımız güney cephede, kalemlerimiz kuzey cephede olmak üzere binayı 4'e ayırmış bulunmaktayız. Yedinci katta hukuk mahkemeleri, altıncı katta mahkemeler kısmında ceza mahkemeleri, beşinci kat ağır ceza mahkemeleri, dördüncü kat komisyon ve hukuk mahkemelerinin bir kısmı yine birinci ağır ceza mahkemesi katı, üçüncü katta da vergi mahkemesi ve idari mahkemesi birimlerimiz var. Giriş katta ön bürolarımız var. Ön büro bu bina da yeni eski binada olamayan bölüm. Vatandaşlarımız, avukatlar üst katlara çıkmaya gerek kalmadan, hakimleri görmek zorunda kalmadan, kalemlere ulaşmak zorunda kalmadan, giriş katta bulunan ön bürolar aracılığıyla dosyalardan fotokopi alabilecekler, dosyalarına dilekçe verebilecekler, dosyaları ile ilgili kapak bilgilerini alabilecekler. Yine danışma alanlarımız var. Adliye büyük bir bina olduğu için gelen vatandaşlarımız, iş sahiplerimiz danışma yerlerinden gideceği yerler ile ilgili bilgi alabilecekler."Yeni binanın yılbaşına kadar tam olarak oturmuş hale geleceğini ifade eden Ayaz, "Binamız akıllı bina, kısıtlı alan uygulamamız var. Hakim koridorları, savcı koridorları kilitli sadece şifreli kartlar ile açılabiliyor. Eğer bir hakimi ziyaret etmek isterseniz, bir cumhuriyet savcısını ziyaret etmek isterseniz danışma masasından savcıdan veya hakimden onay almak kaydıyla alıp sadece o kart ile girecek şekilde ziyaretinizi gerçekleştirip çıkıyorsunuz. Yeni binamızın yeni bir özelliği uzlaştırma bürolarımız, arabuluculuk bürolarımız, müzakere odalarımız var. Yılbaşına kadar bu bina tam olarak oturmuş olacak" diye konuştu. - KIRIKKALE