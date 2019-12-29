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Kırıkkale'de yeni yıl öncesi "torbacı" operasyonu

Kırıkkale'de yeni yıl öncesinde uyuşturucu madde satan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

29.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 29.12.2019 16:04 Kırıkkale'de yeni yıl öncesi
'de yeni yıl öncesinde uyuşturucu madde satan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyon kapsamında M.B. isimli şüpheliyi takibe aldı.
İl merkezinde aracıyla seyir halindeyken gözaltına alınan M.B'nin üzerinde satışa hazır 120 gram toz esrar maddesi bulundu.
Şüphelinin evinde yapılan aramada ise kömürlükte 2 kova içerisinde toplam 3 kilo 100 gram toz esrar maddesi, 270 gram Hint keneviri tohumu ve hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sevk edildiği mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kırıkkale, Güncel

Kaynak: AA

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