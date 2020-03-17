Kırıkkale'de 'yeşil reçete' operasyonu: 4 gözaltı
KIRIKKALE'de, satışı yeşil reçeteyle gerçekleştirilen ilaçları kente sokmaya çalıştığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
17.03.2020 19:45 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:45
KIRIKKALE'de, satışı yeşil reçeteyle gerçekleştirilen ilaçları kente sokmaya çalıştığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüklü miktarda yeşil reçeteye tabi ilaçların Ankara 'dan Kırıkkale 'ye getirileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, yapılan çalışma sonucunda ilaçları kente getirdikleri belirlenen S.İ, Y.İ, Z.D ve B.C.B. yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 155 yeşil reçeteye tabi hap, 4 ectacy hap, 0,63 gram sentetik kannobinoid ele geçirildi. 4 kişi hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapıldı.
Kaynak: DHA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Ankara, Güncel
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