Kırıkkale'de "Yeşil reçeteli ilaç" operasyonu
Kırıkkale'de yeşil reçeteli ilaç ve uyuşturucu hap ile yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
17.03.2020 17:20 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:26
Kırıkkale 'de yeşil reçeteli ilaç ve uyuşturucu hap ile yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara 'dan Kırıkkale'ye yeşil reçeteli ilaç getirileceği ihbarı üzerine, şüpheliler S.İ, Y.İ, Z.D. ve B.C.B'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 155 yeşil reçeteli hap, 4 uyuşturucu hap ve bir miktar kannobinoid (bonzai) ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.D. ve B.C.B. savcılıkça, S.İ. ve Y.İ. ise mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara 'dan Kırıkkale'ye yeşil reçeteli ilaç getirileceği ihbarı üzerine, şüpheliler S.İ, Y.İ, Z.D. ve B.C.B'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 155 yeşil reçeteli hap, 4 uyuşturucu hap ve bir miktar kannobinoid (bonzai) ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.D. ve B.C.B. savcılıkça, S.İ. ve Y.İ. ise mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak: AA
Manşet
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