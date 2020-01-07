Haberler » Güncel » Kırıkkale'de Yeşil Vadi Su Birliği ve Katı Atık Birliği Meclis toplantıları - Haber

Kırıkkale'de Yeşil Vadi Su Birliği ve Katı Atık Birliği Meclis toplantıları

Kırıkkale'de, Belediyeler Yeşil Vadi Su Birliği ve Katı Atık Birliği Meclis toplantısında sözleşmeli olarak görev yapan personellerinin 2020 ücreti belirlendi.

07.01.2020 12:34 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:39 Kırıkkale'de Yeşil Vadi Su Birliği ve Katı Atık Birliği Meclis toplantıları
'de, Belediyeler Yeşil Vadi Su Birliği ve Katı Atık Birliği Meclis toplantısında sözleşmeli olarak görev yapan personellerinin 2020 ücreti belirlendi.

Kırıkkale Belediye Meclis Salonundaki düzenlenen Katı Atık Birliği toplantısı, Meclis Başkan vekili Mutlu Erol Bakır Başkanlığında gerçekleşti. Gündem maddeleri arasında yer alan 2020 yılında çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli personel ücretinin belirlenmesi oy birliği ile üyelerce kabul edildi.

Meclis Başkan vekili Hafize Yıldız başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda sözleşmeli personellerin ücretleri oy birliğiyle üyelerce kabul edildi. - KIRIKKALE

Erol Bakır, Kırıkkale, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:40   Manisa'da, fırtınada elektrik direkleri devrildi - Haber
14:40   "Önemli olan Fenerbahçe'de oynamak" - Haber
14:35   Burhaniye'de belediye karla mücadele çalışması başlattı - Haber
14:35   Çiftçiye haciz şoku - Haber
14:35   Pınarbaşı Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi öğrencilerini ısıtan yardım - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
13:35   Uzmanlar uyardı! Özel günlerde WhatsApp üzerinden kişisel bilgilerinize ulaşılabilir - Haber
13:02   Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar saat 20.00'ye kadar durduruldu - Haber
11:50   Pistten çıkan uçağın pilotu ile kulenin konuşmaları ortaya çıktı - Haber
7.01.2020 14:46:32