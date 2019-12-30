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Kırıkkale'de yetki belgesiz alkol ve sigara satan iş yeri sahibine ceza

Kırıkkale'de Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu (TAPDK) yetki belgesi olmadan satış yapan işletme sahibine 13 bin 10 lira para cezası uygulandı.

30.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:44 Kırıkkale'de yetki belgesiz alkol ve sigara satan iş yeri sahibine ceza
'de Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu (TAPDK) yetki belgesi olmadan satış yapan işletme sahibine 13 bin 10 lira para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte ve kaçak alkollü içki ile yetkisiz etil alkol satışını engellemek amacıyla operasyon düzenledi.
Yenidoğan Mahallesi'nde A.Ü'ye ait iş yerinde yetki belgesi olmadan satış yapıldığını tespit eden ekipler, iş yerinde arama yaptı.
İş yerinde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olan çeşitli markalarda
2 bin 351 şişe içki ve 752 paket sigara ele geçirildi.
Şüpheli A.Ü'ye ise 13 bin 10 lira idari para cezası kesildi.

Kırıkkale, Güncel

Kaynak: AA

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