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Kırıkkale'de yılbaşı öncesi uyuşturucu denetimi

Kırıkkale'de polis ekipleri yeni yıl öncesi uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

31.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:40 Kırıkkale'de yılbaşı öncesi uyuşturucu denetimi
'de polis ekipleri yeni yıl öncesi uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki parklarda "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik uygulama yaptı.

ekipleri, Büyük Şehir Parkı, Cumhuriyet Meydanı ve Sevgi Yolu'nda şüpheli kişilerin üzerini aradı, GBT'lerini sorguladı.
Vatandaşların huzurlu ve güvenli şekilde yılbaşını geçirmeleri için denetimlerin gece boyu devam edeceği öğrenildi.

Kırıkkale, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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