Haberler » Güncel » Kırıkkale'de yolcu otobüsü devrildi: 7 yaralı - Haber

Kırıkkale'de yolcu otobüsü devrildi: 7 yaralı

KIRIKKALE'de kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

20.12.2019 12:43 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:43 Kırıkkale'de yolcu otobüsü devrildi: 7 yaralı

KIRIKKALE'de kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde kent merkezi Mahallesi'nde bulunan şehirlerarası yolcu terminali çıkışında meydana geldi. Nevşehir'den Ankara'ya giderken terminalinden yolcu alan, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 SYK 78 plakalı Kamil Koç firmasına ait otobüs, otogar çıkışında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Süleyman Bulut (50), Ramazan Bulut (50), Nefise Bayraktar (19), Öner Barut (30), Evren Yüksel (45), Abdullah İşler (40) ve Neriman Günaydın yaralandı. Yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla otobüsten çıkarılarak, ilk müdahalelerinden sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Bağlarbaşı, Kırıkkale, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:20   Daniel Sturridge, Trabzonspor'a alışıyor - Haber
14:20   Taraftarlardan Fenerbahçe'ye moral - Haber
14:20   İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: "Terör örgütü Türkiye'de eylem yapamaz noktada" - Haber
14:15   Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman: "İşin ciddiyetinin farkında olduk" - Haber
14:15   Vali Kaymak ve Tanju Çolak özel öğrencilerle halay çekti - Haber
12:56   Son dakika: Adalar'da faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu - Haber
12:35   Sahte belgelerle yurt dışına çıkmak isteyen 34 kişi yakalandı - Haber
12:05   Amanoslar'da PKK'nın 6 katlı sığınağı bulundu - Haber
12:04   İngiltere'den Nepal'e yürüyerek giden kadın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti - Haber
11:53   Sigara içenlerin sayısı 30 milyondan 20 milyona düştü - Haber
20.12.2019 14:22:03