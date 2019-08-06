Haberler» Güncel» Haber

Kırıkkale'de yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 6 yaralı

Kırıkkale'de yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

06.08.2019 15:47 Kırıkkale'de yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 6 yaralı
Kırıkkale'de yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Ankara'dan Kırşehir'e seyreden Şükrü Barış (41) idaresindeki 40 LE 830 plakalı yolcu otobüsü ile Zekeriya Morkan yönetimindeki 06 GE 3340 plakalı tır, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Bahşılı ilçesi girişinde çarpıştı.
Kazada, otobüs sürücüsü Şükrü Barış ile yolculardan Süleyman Akbaş (18), Eda Taşçı (31), Aysun Ata (35), Menekşe Sarı (70) ve Kenan Hakan Tunce (35) yaralandı.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesi ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kırıkkale, Kırşehir, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:32   Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 6 yaralı
16:32   Haliliye Belediyesi Kurban Bayramı'na hazır
16:32   Ordu'nun en büyük kurbanı 'Çerkez' oldu
16:32   CHP'li Sarıbal: Tüketicinin et almaya gücü yok ama depolar dolu
16:31   Fendoğlu'ndan Battalgazi Belediyesine ziyaret
16:31   Asırlık zeytin ağaçları yeni yerlerine taşındı
16:31   4 yıldır kalp nakli bekleyen Ferhat gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı (2)