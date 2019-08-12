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Kırıkkale'de zincirleme kaza 1 yaralı

Kırıkkale'de zincirleme kaza: 1 yaralıHasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de, 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

12.08.2019 19:12
Kırıkkale'de zincirleme kaza 1 yaralı
Kırıkkale'de zincirleme kaza: 1 yaralı
Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de, 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, 15.30 sıralarında, Ankara-Kırıkkale yolunda meydana geldi. Kırıkkale yönüne giden Ali Özcan yönetimindeki 34 CAB 773 plakalı otomobil, arıza yapınca yol kenarında duran Sami Buğra Plevne yönetimindeki 06 H 3044 plakalı otomobile çarptı. Bu sırada aynı yöne giden Edanur Kılıç yönetimindeki 71 AU 182 plakalı otomobil de Ali Özcan'ın otomobiline çarpıp, takla attı. Emniyet kemerinin takılı olması nedeniyle Edanur Kılıç, hafif yaralandı. Edanur Kılıç, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kırıkkale'de zincirleme kaza 1 yaralı

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Kaynak: DHA

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