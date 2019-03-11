Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Kaynak: DHA

Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralıKIRIKKALE'de minibüs ve otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, Millet Bulvarı Rektörlük Kavşağı'nda akşam saatlerinde meydana geldi. Musa Yalçın idaresindeki 71 S 0232 plakalı servis minibüsü ile Mehmet Alsaç yönetimindeki 71 D 415 plakalı minibüs, Rektörlük Kavşağı'nda çarpıştı. Ardından aynı istikamete seyir halinde olan Mustafa Güz yönetimindeki 71 BJ 208 plakalı otomobil ile Aynur Öztürk idaresindeki 42 RM 730 plakalı otomobillerde kazaya karıştı. Zincirleme kazada, isimleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları çevre hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri ise, olay yerinde güvenlik önlemi alarak, bulvarı bir süreliğine araç trafiğine kapattı. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından bulvar ulaşıma açıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.