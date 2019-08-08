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Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralıKIRIKKALE - Kırıkkale'de 6 otomobilin çarpışması sonucu meydana zincirleme trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

08.08.2019 15:42
Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
KIRIKKALE - Kırıkkale'de 6 otomobilin çarpışması sonucu meydana zincirleme trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kurban Bayramı dolayısıyla 43 ilin geçiş noktasındaki 'kili kavşak' diye adlandırılan D-200 kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle 6 araçlı trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan M. P, G.U. ve A.U. olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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