Kırıkkale'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Kırıkkale
'de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kırıkkale- Ankara
kara yolunun Organize Sanayi Bölgesi
Kavşağı'nda, Volkan Elitaş idaresindeki 05 RE 413 plakalı otomobil, önünde seyreden Oğuzhan Aygün'ün kullandığı 06 BHB 694 plakalı otomobile çarptı. Bu sırada Ali Alıcıoğlu yönetimindeki 06 EY 4518 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı.
Kazada araçlarda bulunan Serpil ve Esra Aygün, Fatih
, Can ile Erhan Elitaş yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle trafik, bir süre tek şeritten sağlandı.
Ankara,Kırıkkale