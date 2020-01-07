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Kırıkkale'deki FETÖ/PDY davasında 20 sanığın yargılanması sürüyor

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan Kırıkkale Üniversitesi eski akademik ve idari personeli 20 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

07.01.2020 18:22 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:22 Kırıkkale'deki FETÖ/PDY davasında 20 sanığın yargılanması sürüyor
'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan Kırıkkale Üniversitesi eski akademik ve idari personeli 20 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuksuz yargılanan sanıklardan M.K, A.Ç, D.E, M.I. ve T.B. ile avukatları hazır bulundu. A.B, İzmir'den, S.Y.A. ise Kahramanmaraş'tan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.
Söz verilen sanıklardan M.K, seçimlerde bazı çalışanlara oylarını HDP'ye vermeleri için telkinde bulunduğu iddialarını kabul etmedi.
Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti.
Sanıkların adli kontrollerinin kaldırılmasına ve yurt dışı yasaklarının devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 7 Nisan'a erteledi.

Kırıkkale, Güncel

Kaynak: AA

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