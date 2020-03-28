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Kırıkkale'deki halk pazarlarında 3 metre kuralı

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki halk pazarlarında bulunan tezgahlardaki mesafelerin 3 metre olması noktasında satıcıları uyardı.

28.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:01
Kırıkkale'deki halk pazarlarında 3 metre kuralı
Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki halk pazarlarında bulunan tezgahlardaki mesafelerin 3 metre olması noktasında satıcıları uyardı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren korona virüs (Covid-19) salgının hızla yayılması nedeniyle Kırıkkale Belediyesi kent merkezinde tedbirlerini artırdı. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında yayımlanan genelgeyle semt pazarlarında giyim, oyuncak ve benzeri ürünlerin satışına geçici olarak izin verilmemesi üzerine Zabıta Müdürlüğü ekiplerince denetlemelerde bulunuldu. Pazarda bulunan tezgahlardaki mesafelerin 3 metre olması sağlanırken kurallara uymayan satıcılar ve alışverişlerini yapan vatandaşlar da ekipler tarafından uyarıldı. Ayrıca pazar esnafına çöp poşeti ve uyarıcı levhalar da dağıtılırken eldiven ve maske kullanılması gerektiği hatırlatıldı.

"3 metre mesafesinde tezgahlarımızın açılmasını gerçekleştirdik"

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda denetimlere başladıklarını anlatan Zabıta Müdürü Koray Arslan, "Korona virüs salgının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığımızdan genelgeye istinaden Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak pazar içerisinde Oda Başkanımız ile birlikte gerekli uygulamaları yaptık. Bu uygulamalar kapsamında vatandaşlarımızın ürüne temas etmeden elle temas etmeden satıcılarımız tarafından poşetlenerek ürünlerin verilmesi sağlanıyor. İçişleri Bakanlığının belirtmiş olduğu 3 metre mesafesinde tezgahlarımızın stantlarımızın açılmasını gerçekleştirdik. Pazarcı esnafımıza çöp poşeti dağıtarak çöplerini toplamalarını sağlamak amacıyla pazarcı esnafımızın hijyene uyup uymamasını kontrol etmek amacıyla burada denetimlerimizi yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Zabıta Müdürlüğü, Kırıkkale, Zabıta, Güncel

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