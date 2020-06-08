Kırıkkale'deki 'kilit kavşakta' kilometrelerce araç kuyruğu

Kırıkkale'deki 'kilit kavşakta' kilometrelerce araç kuyruğuKIRIKKALE'deki 43 ilin geçiş güzergahında bulunan ve 'kilit kavşak' olarak bilinen yolda, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

08.06.2020 08:11 | Son Güncelleme: 08.06.2020 08:15
Kırıkkale'deki 'kilit kavşakta' kilometrelerce araç kuyruğu
KIRIKKALE'deki 43 ilin geçiş güzergahında bulunan ve 'kilit kavşak' olarak bilinen yolda, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.;
Kırıkkale'deki 43 ilin geçiş noktası 'kilit kavşak' olarak bilinen yolda, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun bir aradan sonra uygulanmayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sonrası uzun otomobil kuyrukları oluştu. Bazen trafik durma noktasına geldi. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri ise yol üzerindeki tedbirlerini artırdı. Ekipler, yoğunluğun olduğu kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalışırken, sürücüleri de dikkatli gitmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Kırıkkale’deki ’kilit kavşakta’ kilometrelerce araç kuyruğu

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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