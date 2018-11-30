Kırıkkale'deki Patlamada Hayatını Kaybeden Şimşek, 2 Ay Önce İşe Girmiş

30 Kasım 2018 Cuma 17:22



30 Kasım 2018 Cuma 17:22

Kırıkkale'deki patlamada hayatını kaybeden Şimşek, 2 ay önce işe girmişKIRIKKALE Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) tıbbi gaz dolum tesisinde bir tankere oksijen dolumu yapılırken meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Mikail Şimşek (43) kılınan cenaze namazının ardından yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Şimşek'in dolum tesisine 2 ay önce gece bekçisi olarak göreve başladığı ortaya çıktı.Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından Mikail Şimşek'in cenazesi Kırıkkale'ye getirildi. Mikail Şimşek için Kaletepe Mahallesi Eyüp Sultan Camisinde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına Vali Yardımcısı Sait Özkılıç, Şimşek'in yakınları ve işçi arkadaşları katıldı. Şimşek'in cenazesi Yenimahalle Mezarlığı'nda yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.BAŞKA BİR KAMYONUN İÇERİSİNDE OTURUYORDUBu arada patlamada hayatını kaybeden evli ve bir çocuk babası Mikail Şimşek'in gaz dolum tesisinde 2 ay önce bekçi olarak işe başladığı ortaya çıktı.Şimşek'in yakınları, olay anında Mikail Şimşek'in kaza yerine yakın başka bir kamyonun içinde oturduğu ve patlamanın etkisiyle tanker parçalarının isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.PATLAMA GAZ DOLUMU SIRASINDA MEYDANA GELDİKırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tıbbi gaz dolum tesisinde, dün saat 10.25'te patlama oldu. Tankere, oksijen gazı dolumu yapıldığı sırada meydana gelen patlamanın ardından, dolum tesisinde yangın çıktı.Patlamada, işçilerden Mikail Şimşek (43) hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.Yaralanan Mehmet Akbulut (34) ve Ali Kirik'in (48) Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.