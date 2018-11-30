Kırıkkale'deki Patlamayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde dün 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin ise yaralanmasına yol açan patlama ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.<br><br>Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, oksijen dolumu üzerine faaliyet gösteren fabrikanın bahçesinde bulunan oksijen tankının patlaması üzerine yaşanan olaya yönelik soruşturma başlatıldığı duyuruldu.<br><br>Bu arada olayda hayatını kaybeden işçi Mikail Şimşek'in Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki cenazesinin incelemesinin sürdüğü, yaralılar Ali Kirik ve Mehmet Akbulut'un ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.<br><br> - Kırıkkale