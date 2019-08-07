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Kırıkkale'deki silahlı kavga

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

07.08.2019 16:38 Kırıkkale'deki silahlı kavga
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.
Yenişehir Mahallesi 254. Sokak'ta alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada, Atalay P'nin (33) silahla vurularak öldürüldüğü iddiasıyla gözaltına alınan Hacı K. ve Murat A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Murat A, emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi, Hacı K. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Dün, Atalay P, Murat A. ve Hacı K, Yenişehir Mahallesi 254. Sokak'ta 06 FV 8135 plakalı otomobilde alacak verecek meselesi yüzünden tartışmış, daha sonra çıkan kavgada Atalay P'yi tabancayla vuran Hacı K. ile araçta bulunan Murat A. gözaltına alınmıştı.

Kırıkkale, Yenişehir, Yahşihan, Güncel

Kaynak: AA

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