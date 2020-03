Korona virüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastaların iyileşmesi için yatsı ezanından sonra Kırıkkale 'deki tüm camilerden dua sesleri yükseldi.Çin'de ortaya çıkıp bütün dünyayı etkileyen ve Türkiye 'de de görülen korona virüs (Kovid-19) nedeniyle salgının bir an önce son bulması ve hastaların iyileşmesi için yatsı ezanından sonra Kırıkkale'deki tüm camilerden dua sesleri yükseldi.Kırıkkale Nur Camii'nden yapılan duada şu ifadelere yer verildi:"Son dönemde dünya genelinde görülen 'Yeni Koronavirüs'ün (Kovid-19) ülkemizde yayılmasına engel olmak, hastalıktan korunmak ve etkilerini en aza indirmek için ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında vatandaşlarımıza salgın hastalık riski sona erinceye kadar evlerinde kalmaları tavsiye edilmektedir. Kıymetli Müslümanlar, tedbirlere uyalım, evimizde kalalım ve dua edelim. Yüce Allah devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun. Ülkemizi ve dünyamızı bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı olsun. Amin." - KIRIKKALE

Kaynak: İHA