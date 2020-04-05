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Kırıkkale'deki yurtta karantinaya alınanların yemek ihtiyacını Türk Kızılay karşılıyor

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurdunda gözetim altında tutulan 144 vatandaşın yemek ihtiyacı Türk Kızılay tarafından karşılıyor.

05.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:56
Kırıkkale'deki yurtta karantinaya alınanların yemek ihtiyacını Türk Kızılay karşılıyor
Kırıkkale 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurdunda gözetim altında tutulan 144 vatandaşın yemek ihtiyacı Türk Kızılay tarafından karşılıyor.
Türk Kızılay Kırıkkale Şube Başkanı Mustafa İşler, yaptığı açıklamada, Türk Kızılay'ın koronavirüs konusunda bir yandan bilgilendirme bir yandan da sosyal yardım çalışmalarını yürüttüğünü belirtti.
Türk Kızılay Kırıkkale Şubesi olarak gözlem altında tutulan vatandaşlara yönelik de yemek hizmeti vermeye başladıklarını aktaran İşler, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Hijyen kuralları çerçevesinde kahvaltı, öğle ve akşam yemeği olmak üzere üç öğün hazırlanan yemekler, tek kullanımlık kaplarla Türk Kızılay ekiplerince vatandaşlara ikram ediliyor. Şehrimize karantina için 14 gün misafir edilecek 144 vatandaşımızın beslenme ihtiyaçları Türk Kızılay tarafından karşılanacak. Vatandaşlar gelmeden su, çay, kahve ve kumanyaları odalarına bırakıldı. Karantina sona erene kadar beslenme desteğine devam edilecek. Yemek hizmetlerinde görevli arkadaşlarımıza İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından hijyen ve korunma eğitimi verildi. Bu konuda İl Sağlık Müdürümüz Dr. Murat Ağırtaş ve ekibine teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Kırıkkale, Kızılay, Güncel
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