Kırıkkale'den Azez'e Eğitim Yardımı

Kırıkkale
'de düzenlenen yardım kampanyasıyla onarımdan geçirilerek kullanılabilir hale getirilen eğitim malzemeleri, Suriye
'nin Azez
ilçesindeki savaş mağdurlarına ulaştırılmak üzere tırla yola çıkarıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
, AFAD
ve Hayrat
Vakfı Kırıkkale Temsilciliğinin başlattığı kampanya ile okullardaki fazla masa ve sıraların onarımı yapıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Kız Meslek Lisesi
yanında yardım tırının uğurlanması töreninde, AFAD ve Hayrat Vakfı okullarda ihtiyaç fazlası masa ve sıraları tamir ederek Azez'deki öğrencilere göndereceklerini söyledi.
Hayrat Vakfı İl Temsilcisi İsmail Efe
Demirhan da Türkiye
'nin her zaman mağdur ve mazlumlara yardım elini uzattığını belirterek, dünyadaki savaş mağduru insanlara ellerini uzatmaya devam edeceklerini dile getirdi.
Azez'deki öğrencilere, eğitimden geri kalmamaları için temiz ve kullanılmayan bir tır sıra ve masayı uğurlayacaklarını aktaran Demirhan, desteklerinden dolayı Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi'ye teşekkür etti.
Konuşmaların ardından malzeme yüklü tır, duayla uğurlandı.
Kırıkkale,Azez
14 Aralık 2018 Cuma 11:22