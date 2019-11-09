Haberler » Güncel » Kırıkkale'den kısa kısa - Haber

Kırıkkale'den kısa kısa

Karakeçili Kaymakamı Yunus Emre Şahin, Sulubük köyünü ziyaret etti.

09.11.2019 10:30 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:36Kırıkkale'den kısa kısa
Kaymakamı Yunus Emre Şahin, Sulubük köyünü ziyaret etti.
Şahin, köye gelişinde muhtar Doğan Mirza ve vatandaşlar tarafından karşılandı.
Köy camisinde vatandaşlarla sohbet eden ve köyün sorunlarıyla ilgili muhtardan bilgi alan Şahin, devletin, imkanları ölçüsünde köylerin yol, su, kanalizasyon ve diğer sorunlarının çözümü için ödenek aktardığını söyledi.
Şahin, bu sayede köylerin sorunlarının çözüme kavuştuğunu, kalan sorunların da kısa sürüde çözüleceğini ifade ederek, "Köylerimizdeki sorunların çözüme kavuşması, çiftçilere sunulan hibe ve desteklerle köyden kente göçün durması amaçlanmaktadır. Genç çiftçilerin üretime katılması ile üretimin artırılmasıyla köyler eski canlılığına kavuşacak." diye konuştu.
'da Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla stant açıldı
Bahşılı İlçe Müftülüğünce Hüseyin Onbaşı Camisinde Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle stant kuruldu.
İlçe Müftüsü Ahmet Altacı, yaptığı açıklamada, Hazreti Muhammed'in daha iyi anlatılması ve tanıtılması amacıyla stant açtıklarını söyledi.
Peygamberi hayatımıza ve evimize taşımak gerektiğini ifade eden Altacı, hafta dolayısıyla Peygamberin en güzel şekilde anlatılacağını kaydetti.

Emre Şahin, Karakeçili, Bahşılı, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:18 TBMM araştırma komisyonu topluma otizmi anlatacak
11:12 Asimder Başkanı Gülbey: "Ermeni Patrik adayları ajan olabilirler"
11:16 Avustralya'da çalı yangınları: 2 ölü, 30 yaralı
11:11 AK Parti Gençlik Kollarından kandil gecesi hastalara ziyaret
11:16 Karabağlar'da 'İyilik Atölyesi' kuruldu
10:56 Antalya'da siyanürden zehirlenme ihtimali olan dört kişilik ailenin babası, ardında mektup bıraktı
10:22 Memur emeklilerine Ocak'ta yüzde 4,31'lik zam göründü! En düşük maaş 2 bin 631 lira olacak
10:07 Mehmet Metiner, Erdoğan'a iki ismi görevden alması için çağrıda bulundu
10:06 Bolu'yu ayağa kaldıran kedi ölümlerini cinayet büro çözdü
09:51 Balkondan atlayan üniversiteli Özgecan, hayatını kaybetti
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 11:18:13