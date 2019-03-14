Kırıkkale Eczacının Eşi, Doktoru Hastanedeki Odasında Darbetti

Kaynak: DHA

Eczacının eşi, doktoru hastanedeki odasında darbettiKırıkkale'de özel hastanede görevli Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Öncel, hastasına yazdığı reçetedeki ilaçların tümünü vermediği gerekçesiyle tepki gösterdiği eczacının eşi V.K. tarafından, hastanedeki odasında darbedildi. Doktorun şikayeti üzerine V.K. gözaltına alındı.Olay, 14 Mart Tıp Bayramı'ndan bir gün önce dün akşam saatlerinde Ovacık Mahallesi'nde bulunan özel hastanede meydana geldi. İddiaya göre, Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Öncel, muayene için gelen hastasına yazdığı reçetede yer alan 3 ilacın tamamının verilmediği gerekçesiyle eczacı E.K.'yi arayarak nedenini sordu. Dr. Mehmet Öncel, iddiaya göre E.K.'ye, prosedürü uygulamadığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Doktor ile telefonda tartışan E.K., durumu eşi V.K.'ye bildirdi. V.K., hastaneye giderek Dr. Öncel, ile odasında tartışmaya başladı. Tartışma sırasında V.K., Dr. Mehmet Öncel'i darbederek, odasındaki eşyayı dağıttı. Yaşanan arbede sırasında devrilen dolabın camı kırıldı.V.K., olayın ardından hastaneden ayrılırken, cam kırıklarının sol bileğine çarpması sonucu hafif yaralanan Dr. Öncel, polise şikayette bulundu. Polis, şikayet üzerine V.K.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORHaber-Kamera Hasan AKYILDIZKIRIKKALE, (DHA)-(Tür: Yurt)