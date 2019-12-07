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Kırıkkale Emniyet Müdürü Şenses, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

07.12.2019 09:34 | Son Güncelleme: 07.12.2019 09:34Kırıkkale Emniyet Müdürü Şenses, AA'nın
Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Şenses, kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu, evladına şifa arıyor", kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflarına oy verdi.
İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş da oylamaya katıldı. Ağırtaş, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in yüzü Türkiye'de gülüyor", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflarına oy verdi.
Bütün fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ifade eden Ağırtaş, seçmekte zorlandığını söyledi.
Ağırtaş, AA çalışanlarına teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

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Kaynak: AA

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