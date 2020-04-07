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KIRIKKALE Fransa'dan getirilip karantinaya alınan TIR şoförü Ülkemiz cennet

Fransa'dan getirilip karantinaya alınan TIR şoförü: Ülkemiz cennetFRANSA'dan Kırıkkale'ye getirilen 144 kişinin koronavirüs tedbirleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantina işlemleri sürüyor.

07.04.2020 12:01 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:07
Fransa 'dan getirilip karantinaya alınan TIR şoförü: Ülkemiz cennet
FRANSA'dan Kırıkkale 'ye getirilen 144 kişinin koronavirüs tedbirleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantina işlemleri sürüyor. Bu kişilerden TIR şoförü Taner Öztan, "Fransa'da gerçekten çok zor günler geçirdik. Ekmek, su, market her şey sorundu. Ülkemiz cennet" dedi.
Fransa'da bulunan 144 Türk vatandaşını taşıyan uçak, 3 gün önce Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Kafile, buradaki sağlık kontrollerinin ardından 7 otobüsle polis nezaretinde Kırıkkale'ye geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdu'na getirilen vatandaşlar, burada da ateş ölçümleri yapıldıktan sonra yurtta tek kişilik olarak hazırlanan odalara yerleştirildi. Karantina işlemleri süren bu kişilerden Fransa'da çalışan TIR şoförü Taner Öztan, yurtta geçirdiği ilk 3 günü çektiği video ile sosyal medya hesabından paylaştı.
'BAŞKONSOLOSUMUZ YANIMIZA KADAR GELDİ'
Öztan, Fransa'da mahsur kalan Türk şoförlerden birinin kendisi olduğunu söyleyerek, "Fransa'da 1-2 hafta beklemek zorunda kaldık. Gerçekten çok zor günler geçirdik. Ekmek, su, tuvalet, market her şey sorundu. Devletimizden yardım istedik, CİMER'e, Başkonsolosluğumuza yazdık. Başkonsolosumuz yanımıza kadar geldi, sıkıntılarımızı yerinde dinledi. Sonrasında birkaç gün içerisinde uçak ayarlandı, bizlere haber verildi. İki otobüsle Marsilya'daki havalimanına geldik. Marsilya havalimanında kimse yoktu. Fransız vatandaşları dahi yoktu. Marsilya'da kapalı bir alanda yaklaşık 140 kişi bekledik. Marsilya'dan Esenboğa havalimanına gelene kadar aradaki farkı o zaman anlayabildik. Uçaktan daha inmeden Türkiye'nin sağlık personeli, uçaktaki yolculara geldi. Tek tek ateş ölçümü yaptı, termal kameralarla bakıldı, sonrasında maske dağıtıldı. 7 otobüsle Kırıkkale'deki bu yurda geldik" dedi.
Öztan, yurttaki odaların önceden hazırlandığını, her şeyin eksiksiz olduğunu belirterek, "Odalar tertemiz. Günde 3 öğün yemeğimiz kapıya kadar geliyor. Ülkemiz cennet. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, bakanlarımız, Fransa'daki Başkonsolosluğumuza, buraya geldiğimiz günden itibaren bizimle ilgilenen sağlık personeline, emniyet personeline, yurt çalışanlarına gerçekten teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)-
KIRIKKALE Fransa’dan getirilip karantinaya alınan TIR şoförü Ülkemiz cennet

Kaynak: DHA

Etiketler: Karantina, Kırıkkale, Fransa, Güncel

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KIRIKKALE Fransa'dan getirilip karantinaya alınan TIR şoförü Ülkemiz cennet
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