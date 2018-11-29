29 Kasım 2018, 11:55
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Kırıkkale Gaz Dolum Tesisinde Patlama: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kırıkkale gaz dolum tesisinde patlama: 1 ölü, 2 yaralıKIRIKKALE - Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesindeki gaz dolum tesisinde oksijen dolu tankerde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale gaz dolum tesisinde patlama: 1 ölü, 2 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesindeki gaz dolum tesisinde oksijen dolu tankerde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale OSB'de bulunan gaz dolum tesisinde, gaz dolumu yapıldığı sırada oksijen dolu tankerde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
29 Kasım 2018 Perşembe 11:55



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