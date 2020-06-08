KIRIKKALE Harçlıklarıyla Giresun'dan yola çıkan milli sporcular, Kırıkkale'de mola verdi

Harçlıklarıyla Giresun'dan yola çıkan milli sporcular, Kırıkkale'de mola verdiKORONAVİRÜS döneminde biriktirdikleri harçlıklar ile Giresun'dan, Ankara'ya doğru pedal çeviren milli sporcular, Kırıkkale'de mola verdi.

08.06.2020 00:59 | Son Güncelleme: 08.06.2020 01:04
Harçlıklarıyla Giresun'dan yola çıkan milli sporcular, Kırıkkale'de mola verdi
KORONAVİRÜS döneminde biriktirdikleri harçlıklar ile Giresun'dan, Ankara'ya doğru pedal çeviren milli sporcular, Kırıkkale'de mola verdi.
Giresun Lisesi Bisiklet İzcilik Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyesi ve aynı zamanda milli bisikletçi olan 5 sporcu, koronavirüs döneminde biriktirdikleri harçlıkları ile Giresun'dan bisikletleriyle yola çıktı. Hedefleri Ankara olan milli sporcular, ikinci durakları olan Kırıkkale'de mola verdi. Bisikletli milli sporcular, yaklaşık 70 kilometre kalan Ankara hedeflerine ulaşmak için sabah saatlerinde tekrar pedal çevirmeye başlayacak.
Sabah saatlerinde Giresun'dan yola çıktıklarını belirten milli sporcu Doğukan Arıkan, "2014 yılından itibaren bisiklet sporu ile uğraşmaktayım. Milli sporcuyum, birçok derecem oldu. 2018 yılında balkan şampiyonluğum var. 2015 ile 2020 yılları arasında Türkiye şampiyonluğum var, takımımızla ufak bir gezi düzenlemeyi planladık ve kendi ekonomik ihtiyaçlarımızla eğleniyoruz güzel geçiyor. Fazla yol ağına dolaşmadan, en tehlikeli yerlerden geçmeden düzenli bir şekilde geldik. Yaklaşık 330 kilometre yol kat ettik. Turumuzu yarın Ankara'da bitirmeyi düşünüyoruz." dedi.
Milli sporcu Emre Genç ise Giresun'dan yola çıktıklarını ve ilk önce Samsun'da mola verdiklerini belirtti. Genç, koronavirüs döneminde biriktirdikleri paralar ile bu yola çıktıklarını söyledi. KIRIKKALE Harçlıklarıyla Giresun’dan yola çıkan milli sporcular, Kırıkkale’de mola verdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Kırıkkale, Giresun, Ankara, Güncel, Haber

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