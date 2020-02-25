Haberler » Güncel » Kırıkkale İl Müftüsü Yıldırım'dan üç aylar ve Regaip Kandili mesajı - Haber

Kırıkkale İl Müftüsü Yıldırım'dan üç aylar ve Regaip Kandili mesajı

Kırıkkale İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Allah'ın rahmet deryalarının coştuğu, af ve mağfiretinin sağanak sağanak yağdığı, feyiz ve bereketin zirveye çıktığı mübarek üç ayları idrak etmeye başladıklarını belirtti.

25.02.2020 12:22 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:22Kırıkkale İl Müftüsü Yıldırım'dan üç aylar ve Regaip Kandili mesajı
İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Allah'ın rahmet deryalarının coştuğu, af ve mağfiretinin sağanak sağanak yağdığı, feyiz ve bereketin zirveye çıktığı mübarek üç ayları idrak etmeye başladıklarını belirtti.
Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, 27 Şubat Perşembe akşamı ise Regaip Kandili gecesinin idrak edileceğini aktardı.
Üç ayların, dini duygu ve heyecanın yoğun bir şekilde yaşandığı manevi bir mevsim olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Tevbe ve istiğfarda bulunma, nefis muhasebesi yapma, ruhu günahlardan arındırarak yenilenme ve salih kullardan olmak için gayret sarf etme fırsatının daha çok bulunduğu bir dönemdir." ifadelerini kullandı.
Yıldırım, Regaib gecesine özgü bir ibadet şekli olmadığını belirterek, şunları kaydetti:
"Fakat bu gecede bol bol istiğfar etmeye, kaza ve nafile namazları kılmaya, Kur'an-ı Kerim okumaya ve dinlemeye, Peygamber Efendimize salat ve selam getirmeye, kendimiz, ailemiz, milletimizin birlik ve beraberliği ve tüm din kardeşlerimiz için dua etmeye, yetimleri ve kimsesiz çocukları gözetmeye, fakir ve yoksulların gönlünü hoş etmenin yollarını aramaya çalışmalıyız."

Şahin Yıldırım, Regaib Kandili, Kırıkkale, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
10:33  Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
09:47  Hızlı ve Öfkeli 5 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 5 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 5 özeti!
09:30  On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 24 Şubat MPİ On Numara sonuçları
09:20  Sabahattin Ali kimdir? Sabahattin Ali hayatı ve biyografisi!
25.02.2020 12:59:02