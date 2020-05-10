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KIRIKKALE Karantinadaki hamile kadın, Anneler Günü'nde çocuğunun cinsiyetini öğrendi

Karantinadaki hamile kadın, Anneler Günü'nde çocuğunun cinsiyetini öğrendiKORONAVİRÜS önlemleri kapsamında Kuveyt'ten Kırıkkale'ye getirilerek karantina altına alınan 70 kişiden 7 aylık hamile Kübra Kaşıkçı (26), çocuğunun cinsiyetini Anneler Günü'nde öğrendi.

10.05.2020 18:10 | Son Güncelleme: 10.05.2020 18:17
Karantinadaki hamile kadın, Anneler Günü'nde çocuğunun cinsiyetini öğrendi
KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında Kuveyt'ten Kırıkkale'ye getirilerek karantina altına alınan 70 kişiden 7 aylık hamile Kübra Kaşıkçı (26), çocuğunun cinsiyetini Anneler Günü'nde öğrendi. Büyük mutluluk yaşayan kadın, "Bu sürpriz bizi daha da mutlu etti" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Kuveyt'te yaşayan 70 Türk vatandaşı, 4 gün önce Türkiye'ye getirilerek, Kırıkkale'de Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Hatice Hanım Kız Yurdu'na yerleştirildi. Eşi Serkan Kaşıkçı ile karantina altında bulunan 7 aylık hamile Kübra Kaşıkçı, görevlilere hamile olduğunu ve çocuğunun cinsiyetini bilmediği söylemesi üzerine, dün kontrol amacıyla Yüksek İhtisas Hastanesine götürüldü. Buradaki kontrolün ardından genç kadın, yeniden yurda döndü. Hastanenin Başhekim Yardımcısı ve Kırıkkale Karantina Merkezi Başhekimliği görevini yürüten Dr. Fatma Sönmez, bugün Anneler Günü dolayısıyla Kübra Kaşıkçıyı ziyaret etti. Ziyarette Kaşıkçı, genç kadına çocuğunun cinsiyetinin kız olduğunu söyleyerek, örgü patik ve yelek hediye etti. Anneler Günü'nde büyük mutluluk yaşayan Kaşıkçı, yetkililere teşekkür etti.
'KUVEYT'TE HASTANEYE GİDEMEDİK'
Kübra Kaşıkçı, "Çocuğumun cinsiyetini ilk burada öğrendim. Kuveyt'te olduğumuz için hastaneye gidememiştik. Çok mutlu olduk. Bu sürpriz bizi daha da mutlu etti. Zaten her konu da bize yardımcı oluyorlar. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bize her anlamda destek olan Karantina Sorumlusu Başhekim Yardımcısı Dr. Fatma Sönmez ve yurt görevlilerine teşekkür ederim" dedi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)
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KIRIKKALE Karantinadaki hamile kadın, Anneler Günü’nde çocuğunun cinsiyetini öğrendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Anneler Günü, Karantina, Kırıkkale, Güncel, Haber

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