13.06.2019 18:27
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KIRIKKALE Karayolunda tehlikeli yürüyüş

Karayolunda tehlikeli yürüyüşKIRIKKALE'de, trafiğin yoğun olduğu karayoluna çıkıp, araçlara aldırmadan yürüyen yaya, kameraya yansıdı.

Karayolunda tehlikeli yürüyüş
KIRIKKALE'de, trafiğin yoğun olduğu karayoluna çıkıp, araçlara aldırmadan yürüyen yaya, kameraya yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Kırıkkale- Kayseri karayolunun Alpaslan Türkeş Bulvarı mevkiinde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen vatandaş, yola çıkıp, üzerine gelen araçlara doğru yürümeye başladı. Karayolunda yürüyen kişiyi gören sürücüler şaşırdı. Yayaya çarpmamak için yavaşlayıp manevra yaparak yanından geçen sürücüler, yola devam etti. Hem kendi canını hem de sürücüleri tehlikeye sokan kişi, bir süre sonra yol kenarında bulunan başka bir kişi tarafından kenara çekildi.KIRIKKALE Karayolunda tehlikeli yürüyüş
Kaynak: DHA
Kayseri, Kırıkkale, Güncel

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