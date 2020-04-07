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KIRIKKALE Katar'dan getirilen 166 Türk, Kırıkkale'de yurtta gözlem altına alındı

Katar'dan getirilen 166 Türk, Kırıkkale'de yurtta gözlem altına alındıKATAR'dan getirilen 166 Türk vatandaşı, Kırıkkale'de Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirilerek, karantinaya alındı.

07.04.2020 11:01 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:03
Katar 'dan getirilen 166 Türk, Kırıkkale 'de yurtta gözlem altına alındı
KATAR'dan getirilen 166 Türk vatandaşı, Kırıkkale'de Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirilerek, karantinaya alındı.
Katar'da bulunan 166 Türk vatandaşını taşıyan uçak, dün öğle saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Kafile, buradaki sağlık kontrollerinin ardından 7 otobüsle polis nezaretinde Kırıkkale'ye getirildi. Vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında KYK'ya ait Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdu ve Hamidiye Yurduna yerleştirildi. Girişte tekrar ateş ölçümleri yapılıp, sağlık kontrolleri yapılan 166 kişi, yurtlarda tek kişilik hazırlanan odalarda 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak. Polis ekipleri, binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı, AFAD görevlileri de otobüsleri dezenfekte etti.
Vatandaşların 14 günlük karantina sürecinde ihtiyaçlarının Kırıkkale Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacağı belirtildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki görevli psikolog ve sosyologlar da destek sağlayacak.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)-
KIRIKKALE Katar’dan getirilen 166 Türk, Kırıkkale’de yurtta gözlem altına alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kırıkkale, Katar, Güncel

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KIRIKKALE Katar'dan getirilen 166 Türk, Kırıkkale'de yurtta gözlem altına alındı
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