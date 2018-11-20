Kırıkkale Kırıkkale'de Silahlı Kavga 1 Yaralı

20 Kasım 2018 Salı 17:33



20 Kasım 2018 Salı 17:33

Kırıkkale'de silahlı kavga 1 yaralıKIRIKKALE'de çay ocağı işleten Deniz Kocaoğlu, henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı Samet Şengül tarafından pompalı tüfek ile ayağından vurularak yaralandı.Olay, Yenidoğan Mahallesi 609 Sokak üzerinde yaşandı. Çay ocağı işleten Deniz Kocaoğlu ile Ertan Şengül ve babası Samet Şengül arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Samet Şengül, yanında bulunan pompalı av tüfeği ile Deniz Kocaoğlu'na ateş açtı. Açılan ateş sonucu Deniz Kocaoğlu, ayağından yaralandı. Yaralı Kocaoğlu, olay yerine gelen ambulans ise hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra Ertan Şengül ile babası Samet Şengül, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.